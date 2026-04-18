お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が18日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。かつての恋愛について語った。大久保はかつての交際相手に手作りの料理を振る舞ったことがあるとし「それこそポテトサラダとかギョーザとか、朝だったらご飯とお味噌汁と」と打ち明けた。「懐かしいな」としみじみと話すと、MCの「品川庄司」庄司智春は「どのくらいいらっしゃらないんですか、お