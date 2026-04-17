昨年12月、共同通信のインタビューに応じるイランのアラグチ外相＝テヘラン（共同）【ワシントン、エルサレム共同】トランプ米大統領は16日、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したと発表し、現地時間17日に発効した。これを受けイランのアラグチ外相は17日、X（旧ツイッター）で全ての商船にホルムズ海峡のイラン側が設定した航路を「全面的に開放する」と投稿した。「停戦期間中」としているが具体的な内容は不明。ト