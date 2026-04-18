この世界遺産、知っていますか？この世界遺産、知っていますか？見た目は美しいですが、実は「激動の歴史」が詰まっています。気になる名前と、知られざる裏側は…海に浮かぶ巡礼の聖地【モン・サン・ミッシェル】でした！フランス北西部のノルマンディー地方、広大な湾にそびえ立つモン・サン・ミシェル。708年、大天使ミカエルのお告げによって建てられたという伝説を持つこの島は、1000年以上の歳月をかけて増改築が繰り返され