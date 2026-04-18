17日、ニューヨークで記者会見するベトナムのドー・フン・ビエット国連大使（共同）【ニューヨーク共同】27日に開幕する核拡散防止条約（NPT）再検討会議で議長を務めるベトナムのドー・フン・ビエット国連大使は17日、ニューヨークで記者会見した。再検討会議は過去2回続けて最終文書の採択に失敗しており、今回も失敗すれば「NPT体制に深刻な打撃を与える」と危機感を示し、形式にこだわらず「何らかの成果に合意することが極