「阪神−中日」（１８日、甲子園球場）中日の福永裕基内野手が三回、三塁守備でアクシデントに見舞われ緊急交代。担架でグラウンド外に運ばれ、救急搬送された。三回２死二塁、佐藤輝が放った三塁ファウルグラウンドへの飛球を追ったが、カメラマン席に落下。状態を見た福家三塁塁審がすぐさま担架を要請し、球場は騒然となった。グラウンドに担架が運びこまれ、井上監督もベンチから飛び出した。選手たちも三塁カメラマン