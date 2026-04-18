〈14歳の撮影会で「“振り返って”のポーズが怖くて」「マジでごめんね」中学生で常連ファンを出禁に…西永彩奈（30）が語る、ジュニアアイドル時代の苦い記憶〉から続く13歳でグラビアアイドルとして活動を始め、年齢を感じさせないルックスで長く人気を集めてきた岡山県出身の西永彩奈さん（30）。【画像】「あどけな表情で…」12歳でデビューしたグラビアアイドル・西永彩奈の当時の激レア写真を見る30歳を迎えてグラビア卒