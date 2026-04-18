タレントのマイケル富岡（64）が17日、インスタグラムを更新。“衝撃の駐車場料金画像”を公開した。マイケルは「わ！！わ！！しかも支払い1000円札って…」と記述。アップした、コインパーキングの料金支払い機の画面を撮影したとみられる画像には「料金76400円」という表示の後に「電子マネーが利用できます硬貨または紙幣で清算して下さい5千・1万円札は使用できません」と書かれており、紙幣投入口にも「千円札以外は