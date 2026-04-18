【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの藤井サチが4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】第1子妊娠中の美女モデル、ランウェイ登場◆妊娠中の藤井サチ、ふんわりワンピ姿でランウェイ3月に妊娠を発表した藤井は、春らしい淡いピンクのワンピース姿で登場。フェミニンなスタイリングをふんわりとし