Image: PANERAI イタリアの人気時計ブランド PANERAI（パネライ）が、新モデル「サブマーシブル ネイビーシールズ アフニオテック™ エクスペリエンス」を発表しました。もともとイタリア海軍に特殊なダイバーズウォッチを供給していた背景があるブランドですが、今回はアメリカ海軍の特殊部隊＝ネイビーシールズとのコラボモデルです。ネイビーシールズの訓練体験付き