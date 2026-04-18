きょう午後、長野県北部で最大震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。午後1時20分ごろ、長野県大町市で最大震度5強を観測する地震がありました。震源の深さは8キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されています。また、午後2時54分ごろには長野県北部で震度5弱を観測する地震がありました。気象庁によりますと、いずれの地震も津波の心配はないということですが、総務省消防庁に