旅の醍醐味といえば地元のグルメだが、あえて「全国チェーン」を希望する層も一定数存在するようだ。ガールズちゃんねるに4月、「旅先の食事、全国チェーンは嫌われる？」というトピックが立った。トピ主は旅先でガッカリしたくないという理由から「確実に美味しいと分かっている全国チェーンのお店の方がいいやと思っている派です」と主張。同行する家族や友人が「現地ならではの物が食べたい」と盛り上がる中、内心では冷めた視