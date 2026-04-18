なぜ日本の学校は「一律の宿題」をやめられないのか。小学校教員の松尾英明さんは「海外の教育学者によれば、小学生においては宿題と学力向上の相関は極めて弱いといった研究結果もある。にもかかわらず、『毎日・全員同じ宿題』が続く原因は学校・保護者・児童の三すくみの構図にある」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■「宿題は出て当たり前」という前提「宿題は毎日出