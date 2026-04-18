「2番・一塁」で出場【MLB】アスレチックス ー Wソックス（日本時間18日・サクラメント）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回に3試合ぶりとなる6号満塁弾を放った。飛距離は431フィート（約131.3メートル）の特大アーチが生まれた。打球は中堅へ高々と舞い上がり、元々3Aの本拠地となっているサター・ヘルス・パークのバックスクリーンを越える特大

◆ホワイトソックス・村上宗隆、6号本塁打の動画 114.1 MPH

OVER the batter's eye



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