18日午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする強い地震が発生し、同県大町市で震度5強、長野市で震度5弱の揺れを観測した。これを受けて、NHKでは断続的に地震のニュースを放送。午後1時5分から再放送されていた「豊臣兄弟!」の途中でニュースに切り替わり、その後予定されていた「土スタ」（土曜午後1時50分）が休止となった。「土スタ」はこの日スタートする土曜ドラマ「まぐだら屋のマリア」に出演する尾野真千子、藤原季節が