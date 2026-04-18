アメリカ・ニュージャージー州の交通公社は17日、サッカーワールドカップ期間中のニューヨーク中心部とスタジアムを結ぶ列車の往復料金を普段のおよそ12倍の150ドル＝日本円でおよそ2万4000円にすると発表しました。ニュージャージー州には、サッカーワールドカップの決勝戦を含む8試合が行われるメットライフ・スタジアムがあります。ニュージャージー州の交通公社は17日、ワールドカップ期間中のニューヨーク中心部とスタジアム