立ち話をしていた85歳の女性と77歳の男性をひき逃げしたとして85歳の男が逮捕されました。 警察によりますと過失運転致傷などの疑いで現行犯逮捕されたのは三重県鈴鹿市の85歳の男です。 男は18日午前11時45分ごろ、鈴鹿市石薬師町の市道で自転車にまたがっていた女性（85）と道路の端で会話をしていた男性（77）を軽自動車で相次いではねてけがをさせたにもかかわらず、逃げた疑いがもたれています。 男は2人を