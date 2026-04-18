【3COINS（スリーコインズ）】では、置くだけで部屋を“映え空間”にしてくれそうな「ライト」を販売中。ボール型やキャンドルタイプなどの種類があり、手頃な価格で手軽に取り入れられるところが魅力です。今回はそんな、3COINSのオシャレライトをピックアップしてご紹介。インテリアの雰囲気に合わせて、選んでみてください。 やわらかな明かりで優しい空間づくりを まるでオブジェのように飾れるオシャレ