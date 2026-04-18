園遊会に出席ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来と木原龍一（木下グループ）は17日朝に現役引退を発表し、午後は都内の赤坂御苑で行われた春の園遊会に和装で出席。五輪を想起させる木原の気遣いに、ファンの視線が集まった。現役引退をSNSで発表した後、りくりゅうの姿は春の園遊会にあった。木原は淡いグレーの袴、三浦は薄いピンク色の振り袖に金色の帯姿だ。その中で木原が背