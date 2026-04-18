オイシックスの桑田真澄CBO、小学校時代に思っていた「何で？」今季、1リーグ3地区制に再編されたプロ野球の2軍「ファーム・リーグ」は、開幕から1か月が過ぎた。東地区を戦う“2軍球団”のオイシックスに加わったのが、巨人でNPB通算173勝を挙げ、昨季は2軍監督を務めた桑田真澄氏。チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）として、若いチームに良い文化を作ろうと奮闘している。桑田氏が指導で重視するのが、選手の気付きを促