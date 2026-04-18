謎のアニメ公式Xが4月17日に開設された。アカウント名は「アニメ『？？？』公式」、下に表示されているユーザー名（ID）は「@the_ribbon_hero」で、ネット上では「リボンの騎士のアニメ化？」などと話題になっている。【画像】『リボンの騎士』新作アニメ？アイコンも怪しい謎の公式Xの投稿画像公式Xに投稿されたビジュアルでは、紫の目をした黒髪少女のようなキャラクターが顔半分だけ描かれており、「2026.4.23.21：00」とい