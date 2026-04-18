晴天に恵まれた4月17日、天皇皇后両陛下主催の春の園遊会が赤坂御苑で開催された。同日に現役引退を発表したフィギュアスケートの三浦璃来選手、木原龍一選手の「りくりゅうペア」や昨年にノーベル化学賞を受賞した北川進氏、声優の野沢雅子をはじめとする各界の功労者ら約1400人の招待者が出席。暖かい陽射しの下、皇室の方々と和やかなひとときを過ごした。「雅子さまや、女性の皇族方は春らしい色合いの洋装で出席されました。