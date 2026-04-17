テレ東「ポスト松重」も大失敗で…4月3日から、テレビ東京の看板ドラマ『孤独のグルメ』のシーズン11が始まった。約3年半ぶりの連ドラ復活となったが、実は放送前は「主演交代説」も出ていた。「主演の松重豊さん（63歳）は、協力してくれたお店に失礼だからと、毎回、料理をすべて平らげています。アラ還にはキツいとのことで、かねてから降板を考えていたんです」（ドラマ関係者）テレ東も一度は「ポスト松重」探しに奔走した。