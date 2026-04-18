１７日午後５時頃、福岡市中央区地行浜１の地行中央公園で「人骨のようなものが落ちている」と、利用者から近くにいた警察官に届け出があった。公園内の茂みの中から白骨化した遺体が見つかり、福岡県警中央署が事件性の有無を調べている。発表によると、遺体は長袖、長ズボンを着用した状態で見つかり、成人とみられる。付近には財布などがあった。明らかな外傷などは確認されていないが、死後相当の期間が経過しており、司法