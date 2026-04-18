霞ヶ関駅に現れた「謎の幾何学模様」先日、SNSに投稿されたとある写真が話題を呼んだ。東京メトロ霞ヶ関駅内に現れたマスキングテープによる謎の幾何学模様が、「現代アートのようになっている」という。この投稿だけでなく、SNS上では何人もこの模様に言及しており、「補修予定の場所をテーピングしている」、「なんらかの工事予定地」と、憶測も飛び交うなか、「粋なグラフィティみたい」、「美術作品として残しておいてほしいく