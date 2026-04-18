3月23日、京都府南丹市立園部小学校に通う小学5年生（当時）の安達結希くん（11）が行方不明となり、4月13日に南丹市内の山中で遺体で見つかった事件。【画像】「大人でも怖くてよう歩きませんわ」と…リュックが発見された現場16日の未明には義父で会社員の安達優季容疑者（37）が逮捕された。事件の裏側で何が起きていたのか。謎は多く残されている。そのうちのひとつが3月29日に発見された結希くんのリュックだ。4月9日発