スペイン紙「マルカ」によると、フェルスタッペンはオランダのテレビ局「Ｖｉａｐｌａｙ」に出演し、今季レッドブルで苦しんでいる状況で、各方面に批判的な意見をぶつけていることに「私はただ状況に適応しようとしているだけです。たとえ数年後に引退するとしても、Ｆ１がまともなスポーツであり続けてほしいと思っています」とコメントしたという。２０２１年から４季連続チャンピオンのフェルスタッペンは新規定の下で始ま