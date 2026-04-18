ミス東大のあさが、一夜を共にする相手としてデートをした石丸伸二ではなく、まさかつを指名し「しんじ、ごめん」と謝罪するシーンがあった。【映像】石丸に謝るミス東大美女（別の男性とベットインするところも）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の