トランプ米大統領、イランのアラグチ外相（ロイター＝共同）【イスタンブール、ワシントン共同】イラン革命防衛隊は17日、レバノン停戦が発効したのを受け、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の「新たな規則」を発表した。通航できるのは許可を受けた商船のみで、指定した航路を通ることが必要とした。これに先立ち、アラグチ外相は全ての商船にイラン側が設定した航路を「全面的に開放する」と表明していたが、自由な航行が実現