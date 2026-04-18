日本テレビ北脇太基（きたわき・たいき）アナウンサー（28）が18日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。ウエディングフォトを公開した上で「私事で大変恐縮ですが、この度結婚することになりました。より一層、お仕事に力を入れて取り組んで参ります」と報告した。この投稿に同僚、元同僚が次々と祝福。元日テレアナウンサーの笹崎里菜は「うそ！おめでとうすぎる！ねえさん聞いてないけどそんなことよりいい写真すぎる！ほん