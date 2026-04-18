「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏の妻で、ウェブディレクターの西村ゆか氏が18日までにXを更新。持病を明かした。「シェーグレン症候群で、疲れやすく身体が痺れる生活なのですが、何もしないと余計に体力が無くなるから、一昨年からマシンピラティスを始め（週一のゆるペースですが）、最近、11年ぶりにランニングを再開しました」と持病を告白。「シェーグレン症候群」は、自分の免疫が体を攻撃して