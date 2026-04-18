18日午後1時20分ごろ、長野県北部で震度5強を観測する強い地震がありました。午後3時前には、最大震度5弱の地震も発生しています。気象庁は、長野県北部では過去に大きな揺れが連続して起きた事例があるとして、さらに強い揺れに注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと午後1時20分ごろ、長野県大町市で震度5強を観測する強い地震がありました。また、長野市では震度5弱、小川村では震度4の揺れを観測しました。この地震