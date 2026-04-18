〜 2025年度「医療機関」の倒産動向 〜2025年度に倒産した病院・クリニック（診療所）・歯科医院を合計した「医療機関」は、71件（前年度比20.3％増）だった。2006年度以降の20年間では、2024年度の59件を大幅に上回り、最多を更新した。コロナ禍の2020年度は支援効果で25件にとどまり、2021年度と2022年度も37件と低水準で推移した。だが、コロナ禍が落ち着いた2023年度は53件に急増し、2024年度は59件、2025年度は71件と増勢