2026年4月中旬、ファミリーマートのスマホ決済アプリ「ファミペイ」を起動すると全画面広告が表示されるとして、レジでの決済を妨げていると批判するX投稿がSNS上で大きな注目を集めた。あえてこういった対応に踏み切ったのはなぜか。広報部「お得なキャンペーン情報や新商品、クーポンなどをご案内」ファミペイは19年7月にサービス開始。バーコード決済を中核に、クーポン配信や会員証機能、電子レシートなどを統合したアプリとし