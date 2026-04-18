安達結希さんの死体遺棄容疑で養父の安達優季容疑者が逮捕された事件は、地域住民の心の問題まで影響を及ぼしかねない。2026年4月17日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は地域の安全という視点からこの事件をとりあげた。「在校生のショックは計り知れない」東進ハイスクールの地理講師村瀬哲史さんは「新6年生の男の子が亡くなったということで同級生の皆さん、在校生の皆さんのショックというものは計り知れないものだと思う。