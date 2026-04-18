汎用ヘリの汎用性がさらに強化される！ロッキード・マーチン傘下のシコルスキーは2026年4月15日、UH-60 Black Hawk（ブラックホーク）の任務を拡張するための武装キットを公開しました。【武器多いな…】これが、テスト中の「武装ブラックホーク」です（動画）この装備によりブラックホークは、機体構造を維持したまま運用範囲をさらに多様な任務へと拡張でき、単一の機体で強襲、近接支援、医療搬送、情報・監視・偵察（ISR）