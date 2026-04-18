ロシア・タタルスタン共和国の石油採掘施設＝2023年6月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米財務省は17日、各国がロシア産原油を購入することを再び認めると発表した。制裁を一時的に緩和し、5月16日午前0時1分まで買うことを認める。流通量を確保し、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で高騰した価格を抑制する狙いとみられる。今月11日まで1カ月間、購入を認めていた。ベセント財務長官は15日の記者会見で、制裁緩和は延長しな