「友だちにマイクロビキニって言われてずっと笑ってる」【写真】アップで見ると…確かにマイクロビキニだ！(笑)そんなコメントが添えられた衝撃ショットが大反響を呼んでいます。写っているのは、2匹のコーギー。左は「イチ」くん（9歳・男の子）、右は「プク」ちゃん（9歳・女の子）です。東京スカイツリーを背景にした春の公園で撮影されたこの一枚。記念写真としては100点満点の出来栄えだったのですが…飼い主さんの友人が目を