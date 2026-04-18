【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の遠藤さくらが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】会場沸かせた人気乃木坂メンバー◆遠藤さくら、ランウェイトップでの“キス顔”披露清楚な花柄プリントワンピースに春らしいバターイエローカラーのカーディガンを合わせて登場した遠藤。ランウェイトップで