「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第４打席で空振り三振に倒れた。２球目にはスイーパーが足元を襲うヒヤリとするシーンがあった。１死一塁から代わったアグノスとの対戦。初球のスライダーを捉えるも、タイミングが早く一塁側スタンドへのファウルとなった。２球目のスイーパーは足元を襲ったが、絶叫しながら辛うじてよけた。３球目のアウトローは見逃して追い込まれた大谷