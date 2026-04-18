元“アウトローのカリスマ”こと作家、ユーチューバーの瓜田純士（46）が17日夜、Xを更新。通称「闇バイト」に加わる若者について、私見をつづった。瓜田は、滝沢ガレソ氏がXアカウントで「【悲報】闇バイトさん、あまりにもバカそうすぎる」と記し、警視庁に14日、強盗予備容疑で逮捕された20歳の男が警察車両に載せられ連行されている様子の切り抜き動画を添付したポストを引用。同動画では、この男が警察車両内でメディアのカメ