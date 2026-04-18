ホストで実業家のROLAND（ローランド・33）が18日、自身のインスタグラムを更新し、自宅の金額をぶっちゃける場面があった。一問一答形式でローランドの全てを暴くというリールをアップし、スタッフがローランドはもうけていると話を振った。ローランドは「いやいや。そんなだと思うけどな。人さまよりはたぶんね。労働量が違うから」としたものの「でもそんな言えるほどあれはないです」と謙虚に話した。スタッフは家賃に