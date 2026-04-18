ソフトバンクは18日、育成選手の大竹風雅投手と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は59に決まった。大竹は21年ドラフト5位でソフトバンクに入団し、22年にトミー・ジョン手術を受け、同年オフに育成選手に。5年目の今季はここまでファームで6試合に登板して、防御率5.40。