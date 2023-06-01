GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2026年3月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。◆1：ピーター・ティールの「ゼロ・トゥ・ワン」のようなビジネス書は「読むだけ時間の無駄」との主張◆2：動画も撮影できるチェキ「instax mini Evo Cinema」でレトロな動画を記