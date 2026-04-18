米フォード・モーターのピックアップトラック「F―150」＝2024年4月、米ミシガン州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米自動車大手フォード・モーターは17日までに、主力のピックアップトラック「F―150」約140万台のリコールを米道路交通安全局（NHTSA）に届け出た。変速機の不具合で急減速する恐れがあるという。不具合に関連するとみられる事故が1件、負傷者2人が報告されている。対象は2014年3月から17年8月までに生