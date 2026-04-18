米国のシンガーソングライターD4vd（本名デビッド・アンソニー・バーク）が、2024年に行方不明となった14歳の少女を殺害した容疑で警察に逮捕された。17日（現地時間）のAP通信などによると、米ロサンゼルス（LA）警察は同日、声明を通じて、バーク容疑者を殺人事件の捜査過程で逮捕・拘留したと明らかにした。 警察は20日にバーク容疑者をロサンゼルス郡地検に送致する予定だ。バーク容疑者は昨年9月に発生した14歳の少女の死亡事