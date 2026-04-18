バウンサーで気持ちよさそうに寝ているチワワが、SNSで話題となっている。【映像】寝ている様子（全体）無防備な姿でリラックスしているのは、チワワの小羽ちゃん（7歳）。その寝床は人間の赤ちゃんが寝るバウンサーだ。チワワにとっても心地よい揺れなのか…投稿には 「バウンサーを羨ましそうに見てたので、試しに乗せてみたらめっちゃ嬉しそうだった」とのこと。飼い主（@