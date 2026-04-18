行方不明になっていた小学生の安達結希くん(11)が京都府南丹市内の山林で遺体で見つかった事件。4月16日未明、結希くんの養父である安達優季容疑者(37)が死体遺棄容疑で逮捕された。「私のやったことに間違いありません」と供述しているという。また、殺害についても認めており、「衝動的に首を絞めてしまった」という趣旨の供述もしていることがわかった。【写真】防カメがとらえた“結希くん殺害直後”の安達優希容疑者の姿「