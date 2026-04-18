17日の衆議院外務委員会で、中道改革連合の近藤和也議員が、米国ホワイトハウスが著作権侵害の疑いがあるSNS投稿を繰り返し、日本企業が被害を受けている問題を取り上げた。【映像】不法移民「ゲットだぜ！」を国会で描写（実際の様子）近藤議員がまず取り上げたのは、3月12日にホワイトハウスがXに投稿した動画で、任天堂のゲーム「Wii Sports」とみられる映像の一部をイラン空爆の映像に差し替えているもの。「ご覧になら