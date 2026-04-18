イラン側の交渉担当者ガリバフ議長は17日SNSで、アメリカ側の海上封鎖が続く限り、ホルムズ海峡は開かれないと警告しました。これに先立ち、アラグチ外相は「完全に開放する」と表明していて、自由な航行の実現は不透明な情勢です。イスラエルとレバノンが合意した10日間の停戦が発効したことを受けてイランのアラグチ外相は17日、「ホルムズ海峡を通過するすべての商船の航行は残りの停戦期間中、イランが指定した航路を通じて完