FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が、大物男性アーティストとLINEが繋がっていることを明かし、千鳥ノブらを驚かせた。【映像】仲川瑠夏と“LINEが繋がっている”大物男性アーティスト『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、「ABEMA開局10周年30時間限界突破